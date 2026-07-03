Суд в Туле подтвердил необходимость выдворения из страны иностранного студента Фото: Алексей ФОКИН.

Дело о выдворении иностранного студента за пределы России в Туле дошло до областного суда. Мужчина приехал из Узбекистана, работал по патенту, но потом его отменили, поскольку он бросил учебу в колледже. Ему было необходимо покинуть страну, но он остался.

В июне его задержала полиция. В результате мужчине выписали штраф 2 000 рублей и распорядились выдворить из России. Однако через юристов студент дважды пытался отменить такое решение, обосновывая все тем, что успел за время пребывания в Туле жениться. Но доводы областная судебная инстанция сочла несущественными.

Мужчина теперь должен заплатить штраф и покинуть Россию.