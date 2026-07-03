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НовостиОбщество3 июля 2026 13:42

Сроки охоты на пернатую дичь утвердили в Тульской области

Прием заявлений начнется 15 июля
Игорь КОПЫТОВ
Сроки охоты на пернатую дичь утвердили в Тульской области

Сроки охоты на пернатую дичь утвердили в Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тульской области официально утверждены сроки охотничьего сезона на 2026–2027 годы. По информации регионального минсельхоза, владельцы подружейных собак могут проводить охоту на болотно-луговая дичь - с 25 июля по 30 ноября, на боровую, степную и полевую дичь - с 5 августа по 10 января, на водоплавающую дичь - с 8 августа по 30 ноября.

Для обычных охотников сезон охоты определен в следующие сроки: на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь - с 15 августа по 30 ноября, на боровую - с 15 августа по 31 декабря.

Прием заявлений на выдачу разрешений для общедоступных охотничьих угодий начнется 15 июля.