В Щекино ищут подозреваемого в убийстве двух человек

В Щёкино ищут подозреваемого в убийстве двух человек. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи Тульской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух жителей Щекино.

По предварительным данным, 2 июля 2026 года в одном из частных домов были найдены тела 44-летней женщины и 49-летнего мужчины. Действиям неизвестного дана правовая оценка по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство.

В настоящее время следственная группа совместно с оперативными сотрудниками проводит комплекс мероприятий, направленных на установление и розыск лица, причастного к совершению этого тяжкого преступления. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле в центральном аппарате регионального следственного управления.