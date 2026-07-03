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НовостиСпорт3 июля 2026 12:58

Тульская спортсменка завоевала золото Спартакиады учащихся в Краснодаре

Фабиана Елистратова показала лучший результат в метании диска
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская спортсменка завоевала золото Спартакиады учащихся в Краснодаре.

Тульская спортсменка завоевала золото Спартакиады учащихся в Краснодаре.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Краснодаре стартовал финал 13-й летней Спартакиады учащихся Российской Федерации. Масштабные соревнования среди девушек в возрастной категории до 18 лет проходят в период с 1 по 3 июля.

Турнир собрал на спортивной арене около 400 атлетов из 21 региона страны.

Отличных результатов на этих состязаниях добилась представительница Тульской области. Фабиана Елистратова выступила в дисциплине метание диска. Тульская спортсменка продемонстрировала высокое мастерство и заняла первое место, завоевав золотую медаль. Ее итоговый результат в этом виде программы составил 43 метра 90 сантиметров.