Тульская спортсменка завоевала золото Спартакиады учащихся в Краснодаре. Фото: Алексей ФОКИН.

В Краснодаре стартовал финал 13-й летней Спартакиады учащихся Российской Федерации. Масштабные соревнования среди девушек в возрастной категории до 18 лет проходят в период с 1 по 3 июля.

Турнир собрал на спортивной арене около 400 атлетов из 21 региона страны.

Отличных результатов на этих состязаниях добилась представительница Тульской области. Фабиана Елистратова выступила в дисциплине метание диска. Тульская спортсменка продемонстрировала высокое мастерство и заняла первое место, завоевав золотую медаль. Ее итоговый результат в этом виде программы составил 43 метра 90 сантиметров.