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НовостиПроисшествия3 июля 2026 12:39

Жительница Иркутска будет вынуждена отдать мошеннические деньги тулячке

В Тульской области удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании в пользу пенсионера неосновательного обогащения
Игорь КОПЫТОВ
Жительница Иркутска будет вынуждена отдать мошеннические деньги тулячке

Жительница Иркутска будет вынуждена отдать мошеннические деньги тулячке

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района Тулы изучила материалы уголовного дела по факту мошенничества в отношении 78-летней местной жительницы. Та, будучи введена в заблуждение мошенниками, перевела свои сбережения в размере 890 тысяч рублей на указанный ими подконтрольный расчетный счет.

Следствию удалось выяснить, кому принадлежит счет - жительнице Иркутска, предоставившей свои банковские реквизиты третьим лицам для перевода и обналичивания денежных средств. Ей теперь отвечать материально перед пострадавшей пенсионеркой.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования были удовлетворены. Теперь иркутянка выплатит тулячке все утраченное.