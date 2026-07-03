Жительница Иркутска будет вынуждена отдать мошеннические деньги тулячке Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Привокзального района Тулы изучила материалы уголовного дела по факту мошенничества в отношении 78-летней местной жительницы. Та, будучи введена в заблуждение мошенниками, перевела свои сбережения в размере 890 тысяч рублей на указанный ими подконтрольный расчетный счет.

Следствию удалось выяснить, кому принадлежит счет - жительнице Иркутска, предоставившей свои банковские реквизиты третьим лицам для перевода и обналичивания денежных средств. Ей теперь отвечать материально перед пострадавшей пенсионеркой.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования были удовлетворены. Теперь иркутянка выплатит тулячке все утраченное.