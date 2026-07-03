В Щекино начали восстанавливать многоэтажный дом после атаки БПЛА. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Щекино стартовали восстановительные мероприятия в многоквартирном доме, который пострадал от удара беспилотного летательного аппарата 22 июня. Специалисты уже завершили комплексное обследование здания. Со 2 по 6 подъезды не имеют никаких повреждений. Разрушения затронули исключительно две квартиры, расположенные в первом подъезде.

На данном этапе идет восстановление стен и перекрытий. В дальнейшем планируется проведение монолитных работ, а также монтаж внутренних стен и перегородок. По предварительным оценкам, весь цикл ремонтных мероприятий займет около одного месяца. Жильцы со 2 по 6 подъезды продолжают оставаться в своих квартирах. При этом жители 1 подъезда вынуждены временно покинуть свои жилища на период проведения всех необходимых манипуляций.

По завершении всех восстановительных мероприятий в обеих пострадавших квартирах будет проведен соответствующий ремонт, чтобы вернуть помещения в надлежащее состояние.