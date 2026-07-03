Дело застрелившего двух человек предпринимателя направлено в суд в Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Региональный следком завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего предпринимателя, обвиняемого в убийстве двух лиц из корыстных побуждений.

Мужчина несколько раз брал взаймы у своих знакомых - адвоката и директора колледжа – крупные суммы денег. За два года более 50 млн рублей. Однако отдавать должок не торопился. В начале прошлого года потерпевшие неоднократно высказывали свои требования, и в какой-то момент предприниматель решил от них избавиться.

Бизнесмен раздобыл нарезное огнестрельное оружие с самодельным глушителем и боеприпасы к нему, а также подыскал безлюдный участок местности для совершения преступления. Затем он предложил потерпевшим встретиться, чтобы отдать им часть денежного долга. Утром 23 июня 2025 года потерпевшие заехали за фигурантом на автомобиле. Заехав в безлюдное место в поселке Майском Узловского района, обвиняемый с заднего сиденья двумя выстрелами в голову избавился от знакомых. Мужчины скончались на месте происшествия.

Сразу после совершения убийства бизнесмен похитил принадлежащие потерпевшим телефоны, деньги, банковские карты. Затем он избавился от своей одежды и орудия убийства и скрылся.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 20 судебных экспертиз. С целью обеспечения возмещения причиненного преступлениями ущерба по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 30 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.