Туляки перевели мошенникам более миллиона рублей за сутки. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в дежурные части полиции Тульской области поступило 5 заявлений от граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 36 до 48 лет. Суммарный материальный ущерб от действий злоумышленников превысил отметку в 1 миллион рублей.

Самую крупную потерю понесла 36-летняя женщина из Привокзального округа Тулы. По словам заявительницы, на протяжении нескольких дней ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые использовали как обычную телефонную связь, так и популярные мессенджеры. Злоумышленники убедили потерпевшую, что ее банковским счетам угрожает опасность хищения, и предложили перевести накопления на защищенные ячейки.

Доверившись аферистам, тулячка собственноручно отправила им 650 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счета мошенников, преступники немедленно прекратили всякое общение с жертвой.