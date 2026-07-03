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НовостиЗвезды3 июля 2026 11:55

Туляки перевели мошенникам более миллиона рублей за сутки

36-летняя жительница Привокзального округа лишилась 650 тысяч рублей после звонков от лжесотрудников банка
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляки перевели мошенникам более миллиона рублей за сутки.

Туляки перевели мошенникам более миллиона рублей за сутки.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в дежурные части полиции Тульской области поступило 5 заявлений от граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 36 до 48 лет. Суммарный материальный ущерб от действий злоумышленников превысил отметку в 1 миллион рублей.

Самую крупную потерю понесла 36-летняя женщина из Привокзального округа Тулы. По словам заявительницы, на протяжении нескольких дней ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые использовали как обычную телефонную связь, так и популярные мессенджеры. Злоумышленники убедили потерпевшую, что ее банковским счетам угрожает опасность хищения, и предложили перевести накопления на защищенные ячейки.

Доверившись аферистам, тулячка собственноручно отправила им 650 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счета мошенников, преступники немедленно прекратили всякое общение с жертвой.