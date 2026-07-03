Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 11:39

Сотрудники полиции проверили легальность работы мигрантов на стройках в Туле

В ходе рейдов стражи порядка изучили документы более 60 иностранцев
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудники полиции проверили легальность работы мигрантов на стройках в Туле.

Сотрудники полиции проверили легальность работы мигрантов на стройках в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники патрульно-постовой службы тульской полиции организовали масштабные профилактические рейды на местных строительных объектах. Главной целью комплексных мероприятий стало выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе проверки стражи порядка изучили документы более 60 иностранных граждан, оценив законность их пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По результатам проверок в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Двое иностранцев получили штрафы за нарушение правил миграционного учета, а еще двое были привлечены к ответственности за несоблюдение правил въезда и режима проживания в стране. Один из проверенных был уличен в незаконном осуществлении трудовой деятельности. Также трое мигрантов попали под статьи, предусматривающие наказание за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний.

Все выявленные нарушители были доставлены в территориальные отделы внутренних дел для установления личности, прохождения обязательной дактилоскопии и дальнейшего привлечения к ответственности.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших незаконное привлечение иностранцев к работе.