Сотрудники полиции проверили легальность работы мигрантов на стройках в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники патрульно-постовой службы тульской полиции организовали масштабные профилактические рейды на местных строительных объектах. Главной целью комплексных мероприятий стало выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе проверки стражи порядка изучили документы более 60 иностранных граждан, оценив законность их пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По результатам проверок в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Двое иностранцев получили штрафы за нарушение правил миграционного учета, а еще двое были привлечены к ответственности за несоблюдение правил въезда и режима проживания в стране. Один из проверенных был уличен в незаконном осуществлении трудовой деятельности. Также трое мигрантов попали под статьи, предусматривающие наказание за уклонение от исполнения ранее назначенных административных наказаний.

Все выявленные нарушители были доставлены в территориальные отделы внутренних дел для установления личности, прохождения обязательной дактилоскопии и дальнейшего привлечения к ответственности.

В настоящее время полицейские продолжают оперативно-профилактические мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших незаконное привлечение иностранцев к работе.