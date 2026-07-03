Масштабное обновление трамвайной сети продолжается в Туле. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле активно продолжается модернизация трамвайных путей. На Одоевском шоссе, на участке от улицы Тихмянова до кондитерской фабрики, строители уже освоили почти половину всего объема. Демонтаж старых рельсов полностью завершен, и сейчас специалисты занимаются формированием основания для укладки нового балластного слоя. Сдать этот объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября.

Параллельно эти мероприятия синхронизированы с глобальным капремонтом улицы Коминтерна. В этот проект также включено обновление рельсовых линий на самой улице Коминтерна, а также на разворотном кольце у Московского вокзала и на Павшинском мосту.

Одновременно с этим дорожники работают на проспекте Ленина в диапазоне от улицы Рязанской до Менделеевского поселка, а также на улицах Советской и Пролетарской. Следующими на очереди стоят ключевые транспортные развязки на пересечении улицы Советской с улицей Оборонной и улицы Советской с улицей Фридриха Энгельса. В совокупности в текущем сезоне планируется привести в порядок свыше 12 километров рельсовых путей.