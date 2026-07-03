В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы. Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайший час и с сохранением в течение всего дня третьего июля по территории Тульской области пройдут грозы. Во время непогоды ожидается существенное усиление ветра, порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий региональное управление МЧС обращается к жителям с настоятельной просьбой соблюдать правила личной безопасности. Во время грозы специалисты рекомендуют держаться подальше от электропроводки и антенн. Также необходимо отключить в доме радио и телевизор, а также не оставлять маленьких детей без должного присмотра.

При сильных порывах ветра на улице следует обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и аварийные деревья. Категорически запрещено приближаться к сооружениям повышенного риска, таким как мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередач. Автомобилистам рекомендуется парковать свои транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно незамедлительно звонить в Единую службу спасения по номеру 112.