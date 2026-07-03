Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником Фото: материалы пресс-служб.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев обратился к сотрудникам и ветеранам Государственной инспекции дорожного движения с поздравлением по случаю профессионального праздника.

Губернатор отметил, что ежедневная работа инспекторов направлена на обеспечение безопасности на дорогах, защиту жизни и здоровья людей, предупреждение аварий и укрепление правопорядка. Он подчеркнул, что служба требует высокого профессионализма, ответственности и умения принимать решения в сложных ситуациях.

Дмитрий Вячеславович поблагодарил сотрудников за добросовестный труд, мужество и верность долгу, а ветеранов — за опыт и традиции, которые служат опорой для молодого поколения. В завершение он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.