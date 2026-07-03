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НовостиПроисшествия3 июля 2026 10:36

В Туле продавец билетов обманула 66 покупателей почти на миллион рублей и получила штраф 300 тысяч

Она предлагала покупателям купить билеты со «скидкой»
Анна КОНЕВА
В Туле продавец билетов обманула 66 покупателей почти на миллион рублей и получила штраф 300 тысяч

В Туле продавец билетов обманула 66 покупателей почти на миллион рублей и получила штраф 300 тысяч

Фото: Алексей ФОКИН.

Советский районный суд Тулы вынес приговор в отношении 55-летней уроженки города, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере.

С июня по сентябрь 2025 года женщина, работая за стойкой продажи билетов в торговом центре на улице Советской, продала 66 жителям региона недействительные билеты на спектакли и концерты. Она убеждала покупателей в 50-процентной скидке, которой на самом деле не существовало. Таким образом женщина похитила более 800 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.