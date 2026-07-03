В Туле продолжают раздавать питьевую воду из-за жары Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле организована бесплатная раздача питьевой воды в связи с жарой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха сегодня ожидается выше +27 градусов.

С 10:00 до 18:00 воду можно получить в точках по продаже кваса на улицах Максима Горького, 14; Октябрьской, 9 и 95; Марата, 26; Фрунзе, 5; на пересечении улиц Жаворонкова и Фридриха Энгельса, а также на Красноармейском проспекте, 48к2.

Также вода доступна в точках «Мой кофе» на проспекте Ленина, 92 и 125, на улице Металлистов у Сбербанка, на улице Вильямса, 32 и улице Кутузова, 13.

С 10 до 18 часов воду также раздают на Казанской набережной напротив сцены. Дополнительный пункт работает с 10 до 16 часов на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской у ТЦ «Гостиный двор».