12 иностранцев зарегистрировали фиктивно у себя дома двое жителей тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле и Заокском районе полицейские пресекли факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Так, 44-летий житель поселка Плеханово Зареченского округа Тулы зарегистрировал в своей квартире, на улице Гайдара, 7 иностранных граждан, не предоставив им мест для проживания.

В Заокском районе 65-летний мужчина «прописал» у себя частном доме, расположенном в деревне Карпищево, 5 иностранцев. Однако по указанному адресу они фактически не проживали.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся процессуальные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.