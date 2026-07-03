На сельхозземлях в Одоевском районе обнаружили незаконную свалку Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 22,43 гектара, принадлежащего ООО «Брянская Мясная компания» в Одоевском районе.

В ходе выездного обследования специалисты выявили несанкционированное размещение твердых коммунальных и строительных отходов на площади 900 квадратных метров. Запрещающих табличек или информации о запрете сброса мусора на участке не оказалось.

В июне надзорное ведомство выдало предприятию предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Исполнение требований находится на контроле Россельхознадзора.