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НовостиОбщество3 июля 2026 9:34

На сельхозземлях в Одоевском районе обнаружили незаконную свалку

Владельцу участка вынесли предписание о её ликвидации
Анна КОНЕВА
На сельхозземлях в Одоевском районе обнаружили незаконную свалку

На сельхозземлях в Одоевском районе обнаружили незаконную свалку

Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 22,43 гектара, принадлежащего ООО «Брянская Мясная компания» в Одоевском районе.

В ходе выездного обследования специалисты выявили несанкционированное размещение твердых коммунальных и строительных отходов на площади 900 квадратных метров. Запрещающих табличек или информации о запрете сброса мусора на участке не оказалось.

В июне надзорное ведомство выдало предприятию предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Исполнение требований находится на контроле Россельхознадзора.