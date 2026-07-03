С января 2026 года почти половина тяжких ДТП в Туле оказались связаны с мототранспортом Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле состоялось заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством первого заместителя губернатора Михаила Пантелеева. Участники подвели итоги аварийности за первое полугодие.

По сравнению с прошлым годом число ДТП в Тульской области сократилось на 20%, смертность — на 37%, раненых — на 21%. Однако тревогу вызывает рост числа аварий с участием мотоциклов и скутеров. Почти каждое второе ДТП с тяжелыми последствиями в Туле связано с двухколесным транспортом, при этом 11 пострадавших — подростки.

Выезд на встречную полосу остается главной причиной смертельных аварий — 63 случая, 16 погибших. УМВД организовало горячую линию для сообщений о нарушениях мотоциклистов и предложило ввести ночные ограничения для мототранспорта.

Также обсуждалась проблема большегрузов на муниципальных дорогах — предложено проверить работу постов весогабаритного контроля. По итогам заседания даны поручения профильным ведомствам.