В Выставочном зале Тулы открылась экспозиция «Духовные скрепы» с картинами храмов региона Фото: Алексей ФОКИН.

В Выставочном зале Тулы открылась масштабная экспозиция «Духовные скрепы». В неё вошло более сотни картин известных тульских живописцев — Александра Петровичева и Нады Дутиной.

Темой выставки стали храмы Тулы и области. Авторы запечатлели знакомые и менее известные православные святыни, акцентируя внимание не только на архитектуре, но и на их роли как символов веры и исторической памяти.

Александр Петровичев — член Союза художников России, руководитель студий живописи, участник множества выставок. Нада Дутина — его ученица, родилась в Боснии и Герцеговине, переехала в Тулу после знакомства с Петровичевым на пленэре в 2007 году, с тех пор живет и работает в России.

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