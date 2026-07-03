Два частных дома горели в Тульской области за прошедшие сутки Фото: материалы пресс-служб.

В Тульской области за минувшие сутки потушено два техногенных пожара. Так, на улице Лермонтова в микрорайоне Центральный городского округа Донской возгорание в частном жилом доме ликвидировали на 20 квадратах 10 огнеборцев и 4 единицы техники от МЧС России. В селе Пирогово-1 Щекинского района пожар в частном жилом доме на 2 хозяев потушили на 200 квадратах 8 человек и 3 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России также привлекались к ликвидации последствий 1 ДТП в Туле.