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НовостиПроисшествия3 июля 2026 8:28

Два частных дома горели в Тульской области за прошедшие сутки

Пострадавших нет
Игорь КОПЫТОВ
Два частных дома горели в Тульской области за прошедшие сутки

Два частных дома горели в Тульской области за прошедшие сутки

Фото: материалы пресс-служб.

В Тульской области за минувшие сутки потушено два техногенных пожара. Так, на улице Лермонтова в микрорайоне Центральный городского округа Донской возгорание в частном жилом доме ликвидировали на 20 квадратах 10 огнеборцев и 4 единицы техники от МЧС России. В селе Пирогово-1 Щекинского района пожар в частном жилом доме на 2 хозяев потушили на 200 квадратах 8 человек и 3 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Спасатели МЧС России также привлекались к ликвидации последствий 1 ДТП в Туле.