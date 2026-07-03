Директор сетевика воровала деньги из кассы в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Кимовский районный суд поступило уголовное дело женщины, обвиняемой в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Работая на должности директора магазина «Магнит» в конце апреля больше недели путем фиктивных возвратов покупок после полного расчета покупателями за приобретенный ими товар наличными похитила более 18 тысяч рублей.

В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание состоится в ближайшие дни.