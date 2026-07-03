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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:46

В Туле задержали укравшего 240 тысяч рублей вора

Им оказался гость из Калужской области
Игорь КОПЫТОВ
В Туле задержали укравшего 240 тысяч рублей вора

В Туле задержали укравшего 240 тысяч рублей вора

Фото: материалы пресс-служб.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» по Туле поступило заявление директора одной из коммерческих организаций о хищении денежных средств в размере более 240 тысяч рублей из сейфа, расположенного в офисном помещении на улице Фрунзе.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний уроженец Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление причастности задержанного к другим преступлениям.