Музей промышленности откроют в здании бывшего Дома культуры в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске откроют музей промышленности. Расположится он в здании бывшего Дома культуры Заводского района 1951 года постройки. Его реконструкция уже начала в рамках подготовки к празднованию 100-летия города и обойдется примерно в 161 млн рублей.

Концепция нового музея предусматривает трехуровневое зонирование. На первом этаже разместится постоянная экспозиция, включающая археологические находки, предметы быта, художественную коллекцию. Отдельный блок будет посвящен строительству Сталиногорска и химкомбината. Ключевым элементом станет мультимедийное сопровождение: интерактивные карты, кинохроника, дополненная реальность.

На втором этаже - деловая и лекционная инфраструктура. Здесь разместятся лектории для конференций, лекций, театральных постановок и официальных мероприятий, зона коворкинга, переговорные комнаты, а также музейное кафе.

Третий этаж будет носить профориентационную функцию. Планируется обустроить интерактивную лабораторию «Атлас профессий» с симуляторами рабочих мест, в том числе с использованием VR-технологий, зоны 3D-моделирования и робототехники.

Единый дизайн-код музея будет сочетать элементы промышленной эстетики: фактурный бетон, металлические конструкции — с современным мультимедийным оборудованием.

Полная реконструкция всего здания Дома культуры продолжится до 2028 года.