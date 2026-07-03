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НовостиПроисшествия3 июля 2026 7:02

Больше полкило марихуаны припрятал дома без цели сбыта наркоман из Кимовска Тульской области

Пока его оставили под подпиской о невыезде
Игорь КОПЫТОВ
Больше полкило марихуаны припрятал дома без цели сбыта наркоман из Кимовска Тульской области

Больше полкило марихуаны припрятал дома без цели сбыта наркоман из Кимовска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

В Кимовский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в приобретении в крупном размере наркотических средств.

В период с 20 сентября 2025 по 03 октября 2026 обвиняемый, сам употребляющий наркотические средства, решил запастись марихуаной. Обнаружив дикорастущее растение конопли, он сорвал куст, принес на чердак своего дома, высушил, измельчил, разложил в 5 стеклянных банок и полимерный контейнер общей массой 582,2 г, оставив все на террасе своего дома, где запрещенные вещества и обнаружили сотрудники полиции.

В отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.