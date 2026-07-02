3 июля часть туляков останется без света Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 3 июля, в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Связано это с проведением плановых ремонтно-восстановительных работ на участках электросетей.

В этот день приостановка электричества ожидаются по следующим адресам:

- п. Михалково: ул. Тверская, 29-39 (нечётн.); ул. Косогорская; ул. Михалковская, 10-14 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 2-б, 2-в, 2-д, 2-к, 14-а, 14-в, 17; ул. Невская, 27, 29; ул. Волжская, 23, 23-а, 25, 26; ул. Окская, 2, 13, 21, 21-а; ул. Самарская, 3, 25 (с 9:00 до 16:00);

- пр-т Ленина, 95; ул. Агеева, 91-а; ул. Обручева, 2 (с 9:00 до 16:00);

- ул. Пирогова 48-68 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Жуковского 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.), 72-а, 76/1, 78/1; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.), ул. Дзержинского 16 (с 9:00 до 16:00);

- ул. Капитана Громова, 2а, 2-б, 2-в, 2-г, 1-а, 1-6 (обе стороны); ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 76-90 (чётн.); 10-й пр-зд, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.); 12-й пр-зд, 45-61, 47-а-56-а; 22-й пр-зд, 3-26 (обе стороны); 23-й пр-зд, 3-24 (обе стороны); 24-й пр-зд, 1-24 (обе стороны); 25-й пр-зд, 2-а, 2-у, 1-17 (нечётн.), 10, 12, 14; 27-й пр-зд, 56-а; 31-й пр-зд, 3-32 (чётн.) (с 9:00 до 17:00).