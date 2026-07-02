Тульские легкоатлеты завоевали золото и бронзу в финале Спартакиады учащихся в Краснодаре Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 по 3 июля в Краснодаре проходит финал XIII летней Спартакиады учащихся России U18. В соревнованиях участвуют около 400 спортсменов из 21 региона.

Тульские легкоатлеты показали достойные результаты.

Анна Дубовая завоевала золотую медаль в беге на 100 метров с личным рекордом 11,70 секунды, выполнив норматив мастера спорта России.

Фабиана Елистратова стала бронзовым призером в толкании ядра. Её результат – 14 метров 71 сантиметр. Александр Петроченко в той же дисциплине остановился в шаге от пьедестала, показав результат 16 метров 56 сантиметров.