Через Тулу прошел всероссийский автопробег Фото: Алексей ФОКИН.

Стартовавший из Москвы в День памяти и скорби автопробег в рамках патриотической акции «Города-герои–города героев» добрался до Тулы.

В каждом из городов-героев участники акции - герои Советского Союза и России, кавалеры орденов славы, ветераны спецоперации и общественные деятели – возлагают цветы у мемориалов в память о воинах, которые ценой своей жизни защищали Родину.

Этот патриотический проект уже во второй раз проходит по инициативе Московской городской Думы при поддержке общественности. Помимо Тулы, пробег охватывает 18 субъектов России и 6 регионов Беларуси.

В городе оружейников участники автопробега посетили мемориальный комплекс «Три штыка», где состоялся торжественный митинг «Дорогами народных ополченцев».