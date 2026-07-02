Тульские стрелки привезли четыре медали с первенства России. Фото: Алексей ФОКИН.

Подмосковные Люберцы приняли всероссийское первенство по практической стрельбе в пневматических дисциплинах. Турнир объединил около 450 лучших спортсменов, представляющих 38 субъектов Федерации. Тульская делегация продемонстрировала высокий уровень подготовки и пополнила копилку региона четырьмя наградами.

В категории юниоров и юниорок в серийном классе отлично проявил себя Кирилл Абрамов. Спортсмен из Тулы стал двукратным чемпионом соревнований, завоевав золотые медали как в индивидуальном зачете, так и в дуэльной стрельбе.

Среди самых юных участников в возрастной группе до 11 лет достойно выступила Милослава Хорина. В стандартном классе она дважды поднималась на пьедестал почета, получив бронзовые награды за результаты в личном первенстве и в парных дуэлях.