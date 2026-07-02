Отец двоих детей из Тулы получил штраф за покупку наркотика в Интернете Фото: Алексей ФОКИН.

В Привокзальном районном суде Тулы Тульская транспортная прокуратура поддержала обвинение в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере.

В апреле этого года мужчина решил расслабиться, заказал через мобильный телефон на сайте по продаже наркотиков 0,5 грамма «соли». Он перевел продавцу около 2500 рублей и получил координаты закладки.

После работы, уже в состоянии легкого опьянения, он отправился в гаражный кооператив в Привокзальном районе. Там он нашел наркотик в трубе, положил в карман куртки и пошел в сторону железнодорожных путей, где его задержали сотрудники транспортной полиции.

Суд с учетом личности подсудимого назначил штраф в 20 тысяч рублей, а мобильный телефон, использованный для покупки, конфисковал в доход государства как орудие преступления.