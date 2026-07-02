Управляющая компания в Туле выплатит 126 тысяч рублей за перелом колена на неубраном тротуаре. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле местная жительница получила денежную компенсацию после серьезной травмы, которую она заработала из-за халатности коммунальщиков. Прокуратура Советского района провела проверку по факту нарушения прав 46-летней женщины. Выяснилось, что инцидент произошел в январе текущего года. Горожанка поскользнулась на придомовой территории многоквартирного дома по улице Болдина. Тротуар не был вовремя очищен от снежных заносов и наледи, что и привело к падению.

В результате удара женщина получила закрытый перелом коленного сустава. Случайные прохожие вызвали ей скорую помощь, и медики доставили пострадавшую в больницу. Врачи провели ей необходимое хирургическое вмешательство, и сейчас тулячка продолжает восстановительное лечение в амбулаторных условиях.

Для восстановления справедливости прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с виновных компенсацию морального вреда. Фемида полностью согласилась с доводами надзорного ведомства и удовлетворила заявленные требования. По итогу рассмотрения дела управляющая организация обязана выплатить пострадавшей 126 тысяч рублей.