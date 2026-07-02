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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:52

В Новомосковске сотрудница пункта выдачи заказов предстанет перед судом за хищение электроники на два миллиона рублей

Менеджер из Новомосковска забирала смартфоны и ноутбуки из доставленных посылок и возвращала пустые коробки
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудница пункта выдачи заказов предстанет перед судом за хищение электроники на два миллиона рублей.

Сотрудница пункта выдачи заказов предстанет перед судом за хищение электроники на два миллиона рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы уже переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Девушке инкриминируют совершение мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, преступная схема реализовывалась в период с двенадцатого января по двадцать шестое марта 2026 года. Обвиняемая работала менеджером в пункте выдачи заказов одного из популярных интернет-маркетплейсов. Используя свое служебное положение и доступ к приложению, она оформляла заказы на дорогостоящую электронику, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты. После того как посылки поступали в пункт выдачи, женщина вскрывала упаковку, извлекала из нее технику, а затем возвращала поставщику пустые коробки.

Своими противоправными действиями сотрудница пункта выдачи причинила собственнику маркетплейса ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. В ходе следственных мероприятий фигурантка полностью признала свою вину. Девушка возместила причиненный материальный ущерб в полном объеме до передачи дела в суд.