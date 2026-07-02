В Новомосковске сотрудница пункта выдачи заказов предстанет перед судом за хищение электроники на два миллиона рублей

Сотрудница пункта выдачи заказов предстанет перед судом за хищение электроники на два миллиона рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы уже переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Девушке инкриминируют совершение мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, преступная схема реализовывалась в период с двенадцатого января по двадцать шестое марта 2026 года. Обвиняемая работала менеджером в пункте выдачи заказов одного из популярных интернет-маркетплейсов. Используя свое служебное положение и доступ к приложению, она оформляла заказы на дорогостоящую электронику, включая смартфоны, ноутбуки и планшеты. После того как посылки поступали в пункт выдачи, женщина вскрывала упаковку, извлекала из нее технику, а затем возвращала поставщику пустые коробки.

Своими противоправными действиями сотрудница пункта выдачи причинила собственнику маркетплейса ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. В ходе следственных мероприятий фигурантка полностью признала свою вину. Девушка возместила причиненный материальный ущерб в полном объеме до передачи дела в суд.