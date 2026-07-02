В Крапивне под Тулой сняли выпуск телепрограммы «Культурист» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авторы сериала «Культурист» двое братьев-журналистов из Сербии – Бошко и Савва Козарски снимают сериал в России уже пятый год. Хотя, в целом он рассказывает о культуре и традициях разных стран.

Тревел-шоу для сербского телевидения снимают, как в крупных туристических городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи – так и в небольших поседениях сибирской глуши, южных окраинах России. Теперь вот добрались и до уездной Крапивны в Щекинском районе Тульской области.