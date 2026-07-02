Стали известны визуальные подробности проекта расширения улицы Фридриха Энгельса в Туле Фото: Алексей ФОКИН.

Согласно проекту, разработанному ГАУ ТО «Проектная контора» по заказу застройщика жилого комплекса «Премьер Парк», на участке улицы Фридриха Энгельса от улицы Первомайской до улицы Тульского Рабочего полка, проезжую часть расширят до четырех полос, что должно увеличить ее пропускную способность. При этом трамвайные пути сохранятся на прежнем месте.

За счет чего? Заявляется, что за счет существующих ныне откосов. Еще в прошлом сентябре на несколько ночей улицу перекрывали для диагностики дороги. А 16 октября на брифинге глава администрации Тулы Илья Беспалов озвучил факт разработки проекта. Срок был назван – полгода.

Помимо расширения дороги, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Возле нового жилого комплекса на месте типографии появится обновленный городской сквер, велодорожка, тротуары и малые архитектурные формы.

Видится и еще один возможный плюс проекта – новая проезжая часть позволит избавиться от автомобилей, неправильно припаркованных на тех самых откосах и мешающих движению трамваев возле диагностического центра. Правда, при условии, что на данном участке повесят необходимые знаки.