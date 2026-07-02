Тульские 200-балльники и 300-балльница смогут получить уникальный мобильный номер Фото: Алексей ФОКИН.

Выпускники школ, набравшие 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555.

Акция инициирована Минпросвещения России и продлится в до конца текущего года. В Тульской области в ней смогут принять участие девять двухсотбалльников и одна трехсотбалльница.

Для получения номера действующим абонентам нужно зайти в личный кабинет одного из сотовых операторов и подтвердить свои высокие баллы в службе поддержки. Особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.