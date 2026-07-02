Стало известно, на каком этапе находится ремонт дороги М-4 в Воловском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

На участке трассы М-4 «Дон» — Волово — Теплое продолжаются ремонтные работы.

В настоящее время подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В планах — устройство верхнего слоя, укрепление обочин, восстановление съездов и остановочных площадок, а также нанесение дорожной разметки.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 8,5 км.

Дорога связывает Воловский и Тепло-Огаревский районы и ведет к селу Верхоупье, где расположены школа и храм. Здесь регулярно курсируют школьные и пассажирские автобусы.

Работы идут в соответствии с графиком.