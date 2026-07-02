От укусов клещей в Тульской области за неделю пострадали почти 200 человек Фото: Алексей ФОКИН.

С 4 марта в Тульской области зафиксировано 2010 случаев присасывания клещей, из них 494 — у детей. Показатель оказался на 3% ниже прошлогоднего.

За последнюю неделю за помощью обратились 196 человек, в том числе 64 детей.

Чаще всего клещи нападают на садовых участках — почти половина всех случаев. На придомовых территориях частных домов и многоэтажек — 14,4 и 19,6%.

Исследованы 2181 клещ, снятый с людей, и 495 — из природной среды. Зараженность боррелиями составила 18,5%.

Акарицидная обработка охватила более тысячи гектаров, включая территории летних лагерей. Профилактика продолжается.