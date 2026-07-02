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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:41

1,3 миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Щекино Тульской области

Возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
1,3 миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Щекино Тульской области

1,3 миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Щекино Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 2 жителей нашего региона стали жертвами злоумышленников. Общая сумма переведенных мошенникам средств составила более 1 миллионов 330 тысяч рублей.

Практически вся эта сумма приходит на 36-летнюю жительницу Щекино. В сети интернет злоумышленник предложил женщине схему быстрого и легкого заработка на одной из интернет-бирж. Доверившись обещаниям, заявительница перевела сбережения на указанные мошенниками счета, лишившись 1 миллиона 300 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».