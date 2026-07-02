1,3 миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 2 жителей нашего региона стали жертвами злоумышленников. Общая сумма переведенных мошенникам средств составила более 1 миллионов 330 тысяч рублей.

Практически вся эта сумма приходит на 36-летнюю жительницу Щекино. В сети интернет злоумышленник предложил женщине схему быстрого и легкого заработка на одной из интернет-бирж. Доверившись обещаниям, заявительница перевела сбережения на указанные мошенниками счета, лишившись 1 миллиона 300 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».