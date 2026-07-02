Подрядчик реконструкции Орловского путепровода в Туле может смениться из-за банкротства Фото: Алексей ФОКИН.

Фирме ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», которая ведет реконструкцию Орловского путепровода в Туле, согласно информации Арбитражного суда Московской области, предъявили еще один иск о банкротстве. На этот раз истцом выступило столичное ООО «Строительная компания «Лея».

Ранее, в мае текущего года иск о признании ООО «УПМК №22» банкротом исходил со стороны Межрайонной налоговой службы по Саратовской области. Сумма претензий - почти 60 миллионов рублей. Позже к делу присоединилось ООО «Технический центр организации дорожного движения».

Пока подробностей по этому делу нет, детали претензий остаются неизвестными. Заседание суда по нему назначено на июль.