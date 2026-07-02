Елена Трегубова назначена исполняющей обязанности главы Узловского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

После ухода с поста главы Узловского района Николая Терехова его временно заменила исполняющая обязанности Елена Трегубова. Ранее она была его заместителем.

Трегубова в структуре власти с 1999 года, когда была принята на должность заместителя заведующего отдела по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО «г. Узловая и Узловский район», в 2000 году была переведена заведующей отделом по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО «г. Узловая и Узловский район». В 2001 году назначена председателем комитета по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО г. Узловая и Узловский район», с 2005 по конец 2013 года его возглавляла. В 2016 году была переведена на должность заместителя главы администрации Узловского района.

Сам Николай Терехов переходит на работу в Калининград.