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НовостиОбщество2 июля 2026 9:57

Елена Трегубова назначена исполняющей обязанности главы Узловского района Тульской области

Ее опыт работы в государственных и муниципальных структурах насчитывает почти три десятилетия
Игорь КОПЫТОВ
Елена Трегубова назначена исполняющей обязанности главы Узловского района Тульской области

Елена Трегубова назначена исполняющей обязанности главы Узловского района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

После ухода с поста главы Узловского района Николая Терехова его временно заменила исполняющая обязанности Елена Трегубова. Ранее она была его заместителем.

Трегубова в структуре власти с 1999 года, когда была принята на должность заместителя заведующего отдела по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО «г. Узловая и Узловский район», в 2000 году была переведена заведующей отделом по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО «г. Узловая и Узловский район». В 2001 году назначена председателем комитета по финансированию и учету расходов аппарата управления администрации МО г. Узловая и Узловский район», с 2005 по конец 2013 года его возглавляла. В 2016 году была переведена на должность заместителя главы администрации Узловского района.

Сам Николай Терехов переходит на работу в Калининград.