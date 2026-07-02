В Тульской области будут осудят жителя Венева за непредумышленное убийство Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего ранее не судимого жителя Республики Северная Осетия, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

13 октября 2013 года обвиняемый и его знакомый в развлекательном комплексе в селе Петропавловское Веневского района избили 30-летнего работника комплекса. В результате тот получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, и скончался через несколько часов в больнице.

После произошедшего мужчина скрылся от правоохранительных органов, покинув Россию, и был объявлен в международный розыск. Второй соучастник уже осужден: он приговорен к 9 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До 2025 года преступление оставалось нераскрытым. Однако благодаря координации прокуратуры производство по уголовному делу было возобновлено. Установлены виновные, собраны доказательства их причастности.

Учитывая особую общественную опасность преступления и право потерпевшего на доступ к правосудию, уголовное дело будет рассмотрено Веневским районным судом Тульской области заочно.