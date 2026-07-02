Туляк Кирилл Матюхин стал бронзовым призером первенства России по гребле на лодках Фото: Алексей ФОКИН.

В Москве завершилось первенство России по гребле на лодках класса «Дракон» среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Воспитанник областной спортшколы в составе команды «Арсенал» Кирилл Матюхин завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров.

Спортсмена подготовил Павел Олегович Веремеенко. А сам тренер-преподаватель завоевал две золотые медали в дисциплинах сап-спринт на дистанции 100 метров и сап на длинной дистанции 5000 метров в рамках Кубка Федерации гребного спорта России по гребле на доске стоя (SUP).