1,5 года за решеткой за смертельное ДТП проведет водитель из Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд мужчину лишил свободы на 1,5 года и права управления машиной на 2,5 года за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В полдень 8 марта обвиняемый управлял технически исправным автопоездом в составе грузового тягача и прицепа. Двигаясь по участку автодороги «Крым», расположенному на территории Щекинского района, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В результате столкновения водитель одного из них получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

На суде мужчина вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.