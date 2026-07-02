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НовостиОбщество2 июля 2026 8:53

1,5 года за решеткой за смертельное ДТП проведет водитель из Щекино Тульской области

Также же он лишился на 2,5 года водительских прав
Игорь КОПЫТОВ
1,5 года за решеткой за смертельное ДТП проведет водитель из Щекино Тульской области

1,5 года за решеткой за смертельное ДТП проведет водитель из Щекино Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд мужчину лишил свободы на 1,5 года и права управления машиной на 2,5 года за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В полдень 8 марта обвиняемый управлял технически исправным автопоездом в составе грузового тягача и прицепа. Двигаясь по участку автодороги «Крым», расположенному на территории Щекинского района, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В результате столкновения водитель одного из них получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

На суде мужчина вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.