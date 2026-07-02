В Туле директора нескольких строительных компаний обвиняют в крупном мошенничестве

Директора нескольких строительных компаний обвиняют в крупном мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы назначил рассмотрение дела в отношении генерального директора нескольких строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве на сумму 15,5 млн. руб. Всего доказано семь эпизодов.

В период с 2018 года по 2025 год обвиняемый заключил с 11 гражданами договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов на территории Тульской и Московской областей, получил от заказчиков деньги за выполнение работ. Однако, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, лишь частично выполнил работы по строительству объектов недвижимости и по приобретению строительных материалов. Общая сумма ущерба от действий подсудимого составила 15,5 млн руб.

На предварительном следствии в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.