11 лет лишения свободы получил туляк за убийство 32-летней давности

11 лишения свободы получил туляк за убийство 12-летней давности Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего убийство в казино 23 мая 1994 года. Тогда в результате конфликта на улице Октябрьской в городе Туле, фигурант произвел не менее 17 выстрелов из автомата в сторону посетителя. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того, была ранена сотрудница заведения. Сразу после совершения преступления стрелявший скрылся.

Уголовное дело было возбуждено в 1994 году, однако собрать достаточные сведения о личности нападавшего не представлялось возможным, в связи с чем следствие было приостановлено.

Следователями и криминалистами регионального управления СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области были повторно возбуждено следствие, позволившие более детально восстановить обстоятельства убийства и установить личность стрелявшего, а также собрать неопровержимые доказательства. Приговором суда 57-летнему туляку назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.