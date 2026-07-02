В Туле на улице Союзной перекроют движение для ремонта дорожного полотна.

Фото: Алексей ФОКИН.
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы предупреждает автомобилистов о временных неудобствах. На улице Союзной стартуют работы по восстановлению дорожного покрытия.
В связи с этим проезд по данному участку будет полностью перекрыт. Ограничения затронут все виды транспортных средств. Водителям запретят не только движение по ремонтируемому отрезку, но и парковку с остановкой.
Ремонтные работы начнутся 3 июля в 10:00 и продлятся до утренних часов 6 июля. На этот период проезжая часть будет полностью закрыта. Объезд закрытой территории предлагается осуществлять по близлежащим второстепенным улицам.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.