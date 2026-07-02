В Платоновском парке Тулы пройдет масштабный Семейный пикник. Фото: Алексей ФОКИН.

4 июля в Платоновском парке Тулы состоится большой Семейный пикник. Организаторы задумали это мероприятие как отличную возможность для горожан провести летний выходной день на свежем воздухе в окружении своих близких. Праздничная программа стартует в 14:00 и обещает быть максимально насыщенной и разнообразной для посетителей всех возрастов.

В начале дня для участников подготовили показ мультконцерта и выступления детских и молодежных творческих коллективов. Также на площадке состоится розыгрыш призов, заработает арт-маркет с изделиями молодых тульских мастеров и пройдет большой праздничный концерт. Часом позже, в 15:00, начнутся семейные творческие мастер-классы. Гости смогут научиться создавать интерьерные картины, плести парные и именные браслеты из бисера, делать слаймы и поучаствовать в необычном занятии под названием «Завтрак на газете».

На территории парка оборудуют специальную зону отдыха, где установят мягкие пуфы, настольные игры и выведут PlayStation 5 на большой экран. В течение всего дня будут работать тематические фотозоны. Для самых маленьких предусмотрена отдельная площадка с аниматорами, шоу мыльных пузырей, ростовыми куклами и фокусниками. Дети смогут сделать аквагрим, научиться создавать фигурки из воздушных шаров и расписать значки. Желающие преобразиться смогут посетить локацию «Образ+», где профессионалы создадут уникальные прически и проведут фотосессию.

Любители активного времяпрепровождения смогут проявить себя в спортивной зоне. Там пройдут веселые старты, мастер-классы по новым видам спорта, а также игры в настольный футбол и бадминтон. Еще одной интересной локацией станет арт-объект в виде матрешки, которую каждый желающий сможет расписать или украсить по своему вкусу. Кроме того, на празднике будет представлена отдельная площадка от «Движения первых».