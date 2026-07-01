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НовостиОбщество1 июля 2026 14:45

В Тульской области восстанавливают ковыльные степи на Куликовом поле

На текущий момент засажена территория в 100 гектаров
Анна КОНЕВА
В Тульской области восстанавливают ковыльные степи на Куликовом поле

В Тульской области восстанавливают ковыльные степи на Куликовом поле

Фото: Алексей ФОКИН.

На территории музея-заповедника «Куликово поле» продолжается работа по восстановлению реликтовых степных ландшафтов.

Уже около 30 лет специалисты музея выращивают редкие степные растения и возвращают их в природу. За это время восстановлено порядка 100 гектаров агростепей, где вновь произрастают десятки видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу.

Ежегодно сотрудники собирают семена ковыля и высаживают их на подготовленных участках. Работы проводятся только в агростепях — на территориях памятников природы они запрещены. С 2023 года к проекту присоединились волонтеры.

Увидеть восстановленные степи можно на экотропах от Монастырщино до Мохового.