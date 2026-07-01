В Туле определили победителей регионального Кубка по длинным нардам Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В МСК «Тулица» прошел Кубок Тульской области по длинным нардам.

В первый день в классической дисциплине среди мужчин первое место занял Вячеслав Банный, вторым стал Павел Кулаков, третьим — Вячеслав Грачев. У женщин сильнейшей стала Анастасия Гришина, серебро у Ольги Кузиной, бронза у Анаит Мкртчян.

Во второй день в блице у мужчин победил Николай Поляков, второе место у Сергея Сидорова, третье — у Павла Кулакова. У женщин в блице первенствовала Ольга Кузина, Анастасия Гришина взяла серебро, Анаит Мкртчян — бронзу.