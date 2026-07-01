Где в Туле отключат электричество 2 июля Фото: Алексей ФОКИН.

В четверг, 2 июля, сразу в нескольких районах Тулы пройдут отключения электричества. Связано это с проведением плановых ремонтно-восстановительных работ на электросетях.

В этот день света временно не будет по следующим адресам:

- ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13 (с 9:00 до 17:30);

- п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 37, 45, 39, 41, 43 (с 9:00 до 16:00);

- 5-й Полюсный пр-зд, 35-51 (нечётн.), 28, 30-а, 32; ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-и (с 9:00 до 17:00);

- 5-й Полюсный пр-зд 1-13 (нечётн.), 10, 12, 12, 12/1, 21/1, 31, 33; ; 9-й пр-зд, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 4-а; 10-й пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 2-е, 2-д 2-а, 2-б, 2-в, 2-г; 18-й пр-зд, 27-35 (нечётн.), 40-64 (чётн.), 21; 11-й пр-зд, 1-7(нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-б, 4, 6, 7-а, 8-б; 12-й пр-зд, 1-7 (нечётн.), 1-в, 1-г, 1-д, 8, 10; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 3-а, 5-а; 17-й пр-зд, 2-28 (чётн.), 1-27 (нечётн.) (с 9:00 до 17:00).