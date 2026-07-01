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НовостиОбщество1 июля 2026 14:01

В Тульской области усилят меры безопасности перед выборами

Они пройдут в сентябре по всей России
Анна КОНЕВА
В Тульской области усилят меры безопасности перед выборами

В Тульской области усилят меры безопасности перед выборами

Фото: материалы пресс-служб.

1 июля состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Главной темой стали предстоящие выборы.

Глава региона напомнил, что в сентябре в Тульской области, как и по всей России, пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование продлится с 18 по 20 сентября.

Параллельно состоятся дополнительные выборы в Тульскую областную и городскую Думы, а также в представительные органы Каменского, Кимовского и Одоевского районов.

Губернатор отметил усиление негативного информационного воздействия со стороны западных центров в условиях СВО и подчеркнул важность обеспечения правопорядка в период избирательной кампании.