В Тульской области усилят меры безопасности перед выборами Фото: материалы пресс-служб.

1 июля состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Главной темой стали предстоящие выборы.

Глава региона напомнил, что в сентябре в Тульской области, как и по всей России, пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва. Голосование продлится с 18 по 20 сентября.

Параллельно состоятся дополнительные выборы в Тульскую областную и городскую Думы, а также в представительные органы Каменского, Кимовского и Одоевского районов.

Губернатор отметил усиление негативного информационного воздействия со стороны западных центров в условиях СВО и подчеркнул важность обеспечения правопорядка в период избирательной кампании.