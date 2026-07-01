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НовостиПроисшествия1 июля 2026 13:41

В Узловском районе юноша похитил со склада автопогрузчик за 350 тысяч рублей

Ранее молодого человека уже ловили на краже
Анна КОНЕВА
В Узловском районе юноша похитил со склада автопогрузчик за 350 тысяч рублей

В Узловском районе юноша похитил со склада автопогрузчик за 350 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

В полицию Узловского района обратилась управляющая складом коммерческой организации.

В июне из складского помещения на улице Дубовской был похищен автопогрузчик стоимостью 350 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого — неработающего 21-летнего жителя микрорайона Центральный города Донского. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Задержанный признался, что планировал продать технику и потратить деньги на себя.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранта отправил под подписку о невыезде.