В Узловском районе юноша похитил со склада автопогрузчик за 350 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.
В полицию Узловского района обратилась управляющая складом коммерческой организации.
В июне из складского помещения на улице Дубовской был похищен автопогрузчик стоимостью 350 тысяч рублей.
На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого — неработающего 21-летнего жителя микрорайона Центральный города Донского. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Задержанный признался, что планировал продать технику и потратить деньги на себя.
Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигуранта отправил под подписку о невыезде.